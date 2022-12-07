Вышел первый трейлер детектива «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом
Поделиться
Netflix выпустил первый трейлер фильма «Всевидящее око». Лента расскажет о детективе, который пытается распутать дело об убийстве кадетов в Вест-Пойнтской военной академии в 1830 году. В конечном итоге к расследованию подключается молодой Эдгар Аллан По, чтобы помочь пожилому сыщику найти убийцу.
Главные роли в картине исполнили Кристиан Бэйл («Тёмный Рыцарь», «Престиж»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Фред Хехингер («Белый лотос») и Гарри Меллинг (Дадли Дурсль из «Гарри Поттера»). Поставил картину Скотт Купер («Черная месса», «Недруги»), он же и написал сценарий. За музыку в ленте отвечает Говард Шор («Властелин Колец», «Хоббит»).
Премьера «Всевидящего ока» 6 января 2023 года на Netflix.
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
18:12
-
17:55
-
17:30
-
17:03
-
17:03
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
15:57
-
15:45
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06
-
12:45
-
12:35
-
11:47
-
10:58
-
10:30
-
10:10
-
09:35
- 6 декабря 2022
-
21:24
-
21:07
-
20:33
Партнерский контент