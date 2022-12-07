Вышел первый трейлер детектива «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом

Netflix выпустил первый трейлер фильма «Всевидящее око». Лента расскажет о детективе, который пытается распутать дело об убийстве кадетов в Вест-Пойнтской военной академии в 1830 году. В конечном итоге к расследованию подключается молодой Эдгар Аллан По, чтобы помочь пожилому сыщику найти убийцу.

Главные роли в картине исполнили Кристиан Бэйл («Тёмный Рыцарь», «Престиж»), Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Фред Хехингер («Белый лотос») и Гарри Меллинг (Дадли Дурсль из «Гарри Поттера»). Поставил картину Скотт Купер («Черная месса», «Недруги»), он же и написал сценарий. За музыку в ленте отвечает Говард Шор («Властелин Колец», «Хоббит»).

Премьера «Всевидящего ока» 6 января 2023 года на Netflix.