Источник: Sony одобрила новую Uncharted

Как сообщает портал The Leak со ссылкой на двух инсайдеров, Sony одобрила производство перезапуска Uncharted. За разработку проекта отвечает неизвестная команда, а разработчики прошлых частей из Naughty Dog будут помогать и консультировать авторов.

Пока неясно, будет ли это полный перезапуск серии с новыми героями или мягкий — в духе невероятно успешной God of War. Напомним, что в последней учитываются события прошлых частей серии, они же стали толчком для переизобретения Кратоса как персонажа.

Как отмечают инсайдеры, разработка началась совсем недавно, поэтому полноценно представят проект ещё нескоро. Возможно, на грядущей The Game Awards покажут тизер с логотипом, но не более того. Релиз игры не стоит ожидать раньше 2024 года.