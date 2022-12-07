Журнал People назвал «Доктор Стрэндж 2» лучшим фильмом года

Издание People подвело итоги года на своей церемонии награждения People's Choice Awards 2022. Аудитория путём голосования на сайте выбрала лучшие фильмы, лучших актёров и лучшие телевизионные шоу.
Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» получил статуэтку в номинации «Лучший фильм». Актёра Райана Рейнолдса признали главным комедийным артистом за работу в фантастической картине «Проект Адам», которая получила статуэтку в категории «Лучшая комедия».
Главным мужчиной-кинозвездой 2022 года стал Крис Хемсворт, а женщиной-кинозвездой — Элизабет Олсен. Статуэтку за лучший сериал получило мистическое шоу «Очень странные дела», а Ноа Шнаппу вручили награду как лучшему актёру на телевидении. Он исполняет в проекте роль одного из главных героев — Уилла Байерса.
Победители премии People's Choice Awards 2022
Фильмы:
- Лучший фильм — «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»;
- Лучшая комедия — «Проект «Адам»;
- Лучший экшн-фильм — «Топ Ган: Мэверик»;
- Лучшая драма — «Не беспокойся, дорогая»;
- Кинозвезда 2022 года (мужчины) — Крис Хемсворт, «Тор: Любовь и Гром»;
- Кинозвезда 2022 года (женщины) — Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»;
- Звезда драматических фильмов — Остин Батлер, «Элвис»;
- Звезда комедийных фильмов — Адам Сэндлер, «Прорваться в НБА»;
- Звезда экшен-фильмов — Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия».
Телевидение:
- Лучший сериал — «Очень странные дела»;
- Лучший драматический сериал — «Анатомия Страсти»;
- Лучший комедийный сериал — «Я никогда не…»;
- Телезвезда 2022 года (мужчины) — Ноа Шнапп, «Очень странные дела»;
- Телезвезда 2022 года (женщины) — Эллен Помпео, «Анатомия Страсти»;
- Звезда драматических сериалов — Маришка Харгитей, «Закон и порядок. Специальный корпус»;
- Звезда комедийных сериалов — Селена Гомес, «Убийства в одном здании»;
- Лучший научно-фантастический или фэнтези-сериал — «Очень странные дела»;
- Сериал, который можно смотреть, не отрываясь — «Монстр: История Джеффри Дамера»;
- Лучшее реалити-шоу — «Кардашьяны»;
- Звезда реалити-шоу — Хлои Кардашьян;
- Лучшее дневное ток-шоу — «Шоу Келли Кларксон»;
- Лучшее вечернее ток-шоу — «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».
- 7 декабря 2022
-
21:24
-
21:05
-
20:29
-
19:47
-
19:13
-
18:49
-
18:12
-
17:55
-
17:30
-
17:03
-
17:03
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
15:57
-
15:45
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06
-
12:45
-
12:35
-
11:47
-
10:58