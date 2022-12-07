Журнал People назвал «Доктор Стрэндж 2» лучшим фильмом года

Издание People подвело итоги года на своей церемонии награждения People's Choice Awards 2022. Аудитория путём голосования на сайте выбрала лучшие фильмы, лучших актёров и лучшие телевизионные шоу.

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» получил статуэтку в номинации «Лучший фильм». Актёра Райана Рейнолдса признали главным комедийным артистом за работу в фантастической картине «Проект Адам», которая получила статуэтку в категории «Лучшая комедия».

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Главным мужчиной-кинозвездой 2022 года стал Крис Хемсворт, а женщиной-кинозвездой — Элизабет Олсен. Статуэтку за лучший сериал получило мистическое шоу «Очень странные дела», а Ноа Шнаппу вручили награду как лучшему актёру на телевидении. Он исполняет в проекте роль одного из главных героев — Уилла Байерса.

Победители премии People's Choice Awards 2022

Фильмы:

Лучший фильм — «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»;

— «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»; Лучшая комедия — «Проект «Адам»;

— «Проект «Адам»; Лучший экшн-фильм — «Топ Ган: Мэверик»;

— «Топ Ган: Мэверик»; Лучшая драма — «Не беспокойся, дорогая»;

— «Не беспокойся, дорогая»; Кинозвезда 2022 года (мужчины) — Крис Хемсворт, «Тор: Любовь и Гром»;

— Крис Хемсворт, «Тор: Любовь и Гром»; Кинозвезда 2022 года (женщины ) — Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»;

) — Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»; Звезда драматических фильмов — Остин Батлер, «Элвис»;

— Остин Батлер, «Элвис»; Звезда комедийных фильмов — Адам Сэндлер, «Прорваться в НБА»;

— Адам Сэндлер, «Прорваться в НБА»; Звезда экшен-фильмов — Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия».

Телевидение: