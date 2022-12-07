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Журнал People назвал «Доктор Стрэндж 2» лучшим фильмом года

Журнал People назвал «Доктор Стрэндж 2» лучшим фильмом года
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Издание People подвело итоги года на своей церемонии награждения People's Choice Awards 2022. Аудитория путём голосования на сайте выбрала лучшие фильмы, лучших актёров и лучшие телевизионные шоу.

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» получил статуэтку в номинации «Лучший фильм». Актёра Райана Рейнолдса признали главным комедийным артистом за работу в фантастической картине «Проект Адам», которая получила статуэтку в категории «Лучшая комедия».

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Главным мужчиной-кинозвездой 2022 года стал Крис Хемсворт, а женщиной-кинозвездой — Элизабет Олсен. Статуэтку за лучший сериал получило мистическое шоу «Очень странные дела», а Ноа Шнаппу вручили награду как лучшему актёру на телевидении. Он исполняет в проекте роль одного из главных героев — Уилла Байерса.

Победители премии People's Choice Awards 2022

Фильмы:

  • Лучший фильм — «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»;
  • Лучшая комедия — «Проект «Адам»;
  • Лучший экшн-фильм — «Топ Ган: Мэверик»;
  • Лучшая драма — «Не беспокойся, дорогая»;
  • Кинозвезда 2022 года (мужчины) — Крис Хемсворт, «Тор: Любовь и Гром»;
  • Кинозвезда 2022 года (женщины) — Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия»;
  • Звезда драматических фильмов — Остин Батлер, «Элвис»;
  • Звезда комедийных фильмов — Адам Сэндлер, «Прорваться в НБА»;
  • Звезда экшен-фильмов — Элизабет Олсен, «Доктор Стрэндж: в Мультивселенной безумия».

Телевидение:

  • Лучший сериал — «Очень странные дела»;
  • Лучший драматический сериал — «Анатомия Страсти»;
  • Лучший комедийный сериал — «Я никогда не…»;
  • Телезвезда 2022 года (мужчины) — Ноа Шнапп, «Очень странные дела»;
  • Телезвезда 2022 года (женщины) — Эллен Помпео, «Анатомия Страсти»;
  • Звезда драматических сериалов — Маришка Харгитей, «Закон и порядок. Специальный корпус»;
  • Звезда комедийных сериалов — Селена Гомес, «Убийства в одном здании»;
  • Лучший научно-фантастический или фэнтези-сериал — «Очень странные дела»;
  • Сериал, который можно смотреть, не отрываясь — «Монстр: История Джеффри Дамера»;
  • Лучшее реалити-шоу — «Кардашьяны»;
  • Звезда реалити-шоу — Хлои Кардашьян;
  • Лучшее дневное ток-шоу — «Шоу Келли Кларксон»;
  • Лучшее вечернее ток-шоу — «Ночное шоу с Джимми Фэллоном».
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