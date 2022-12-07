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Певец The Weeknd поделился новым ярким тизером «Аватара 2»

Певец The Weeknd поделился новым ярким тизером «Аватара 2»
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Знаменитый поп-артист The Weeknd на своём YouTube-канале опубликовал свежий тизер грядущего фантастического фильма «Аватар: Путь воды». В ролике на фоне кадров из картины звучит новый сингл певца, который он написал специально для нового творения Джеймса Кэмерона.

Релиз этой музыкальной композиции состоится в день премьеры фильма — 16 декабря. В России официального проката ленты не будет. Картина наверняка появится позже, но без профессионального российского дубляжа. Скорее всего, показывать будут дублированную версию для Казахстана.

Ленту уже оценили журналисты. Они отмечают, что сиквел во всём лучше оригинального фильма. Особенно сильно хвалят проработку персонажей, визуальный стиль и эмоциональный сюжет. Но некоторые недооценили слишком длинный хронометраж.

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