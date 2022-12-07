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RAMZES666 и SoNNeikO собрали новую команду на новый сезон Dota Pro Circuit

RAMZES666 и SoNNeikO собрали новую команду на новый сезон Dota Pro Circuit
Роман RAMZES666 Кушнарёв
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На сайте регистрации профессиональных команд на предстоящий сезон Dota Pro Circuit 2022/23 появился новый коллектив — Darkside, в состав которого вошли известные киберспортсмены из России.

В ростер Darkside вошла связка саппортов из BetBoom Team: Акбар SoNNeikO Бутаев и Владимир RodjER Никогосян, а также экс-керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв. Помимо этого, за новую команду будут выступать Максим re1bl Афанасьев и Владислав DkFogas Фролов.

Фото: dota2.com

Вероятнее всего, команда будет выступать в первом дивизионе СНГ-лиги Dota Pro Circuit, поскольку слот BetBoom Team был закреплён за капитаном в лице SonNeikO.

Состав Darkside по Dota 2 на сезон 2022/23:

  • Роман RAMZES666 Кушнарёв;
  • Максим re1bl Афанасьев;
  • Владислав DkFogas Фролов;
  • Владимир RodjER Никогосян;
  • Акбар SoNNeikO Бутаев.
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