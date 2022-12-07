RAMZES666 и SoNNeikO собрали новую команду на новый сезон Dota Pro Circuit
Поделиться
На сайте регистрации профессиональных команд на предстоящий сезон Dota Pro Circuit 2022/23 появился новый коллектив — Darkside, в состав которого вошли известные киберспортсмены из России.
В ростер Darkside вошла связка саппортов из BetBoom Team: Акбар SoNNeikO Бутаев и Владимир RodjER Никогосян, а также экс-керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв. Помимо этого, за новую команду будут выступать Максим re1bl Афанасьев и Владислав DkFogas Фролов.
Фото: dota2.com
Вероятнее всего, команда будет выступать в первом дивизионе СНГ-лиги Dota Pro Circuit, поскольку слот BetBoom Team был закреплён за капитаном в лице SonNeikO.
Состав Darkside по Dota 2 на сезон 2022/23:
- Роман RAMZES666 Кушнарёв;
- Максим re1bl Афанасьев;
- Владислав DkFogas Фролов;
- Владимир RodjER Никогосян;
- Акбар SoNNeikO Бутаев.
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
23:03
-
22:27
-
22:10
-
22:03
-
21:24
-
21:05
-
20:29
-
19:47
-
19:13
-
18:49
-
18:12
-
17:55
-
17:30
-
17:03
-
17:03
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
15:57
-
15:45
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06
Партнерский контент