RAMZES666 и SoNNeikO собрали новую команду на новый сезон Dota Pro Circuit

На сайте регистрации профессиональных команд на предстоящий сезон Dota Pro Circuit 2022/23 появился новый коллектив — Darkside, в состав которого вошли известные киберспортсмены из России.

В ростер Darkside вошла связка саппортов из BetBoom Team: Акбар SoNNeikO Бутаев и Владимир RodjER Никогосян, а также экс-керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв. Помимо этого, за новую команду будут выступать Максим re1bl Афанасьев и Владислав DkFogas Фролов.

Фото: dota2.com

Вероятнее всего, команда будет выступать в первом дивизионе СНГ-лиги Dota Pro Circuit, поскольку слот BetBoom Team был закреплён за капитаном в лице SonNeikO.

Состав Darkside по Dota 2 на сезон 2022/23: