Продажи Dwarf Fortress превзошли все ожидания издателя

Глава Kitfox Games Таня Шорт похвасталась успехом. Игра компании Dwarf Fortress в дебютные сутки разошлась тиражом в 160 тыс. копий. Топ-менеджер отметила, что таких результатов команда авторов и аналитиков планировал достичь за два месяца. А сама Шорт надеялась, что за этот период игру купят более 200 тыс. раз.
Таня Шорт поблагодарила за успех игроков, разработчиков и аналитиков, а также алгоритмы Steam. Dwarf Fortress вышла на площадке Valve 6 декабря. Онлайн игры в день премьеры превысил 22 тыс. пользователей, у проекта уже 97% положительных отзывов.
Dwarf Fortress — симулятор колонии, в котором необходимо управлять группой гномов и строить подземную крепость в процедурно генерируемом мире. Разработкой проекта последние 20 лет занимаются два брата Зак и Тарн Адамсы. Как рассказывают авторы, проект готов всего лишь на 44%.
Игра доступна в том числе и в России — приобрести её можно в Steam по цене в 1100 рублей. К сожалению, симулятор не переведён на русский язык, однако многочисленные фанаты наверняка рано или поздно выпустят любительский русификатор.
- 7 декабря 2022
-
23:03
-
22:27
-
22:10
-
22:03
-
21:24
-
21:05
-
20:29
-
19:47
-
19:13
-
18:49
-
18:12
-
17:55
-
17:30
-
17:03
-
17:03
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
15:57
-
15:45
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06