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Продажи Dwarf Fortress превзошли все ожидания издателя

Продажи Dwarf Fortress превзошли все ожидания издателя
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Глава Kitfox Games Таня Шорт похвасталась успехом. Игра компании Dwarf Fortress в дебютные сутки разошлась тиражом в 160 тыс. копий. Топ-менеджер отметила, что таких результатов команда авторов и аналитиков планировал достичь за два месяца. А сама Шорт надеялась, что за этот период игру купят более 200 тыс. раз.

Таня Шорт поблагодарила за успех игроков, разработчиков и аналитиков, а также алгоритмы Steam. Dwarf Fortress вышла на площадке Valve 6 декабря. Онлайн игры в день премьеры превысил 22 тыс. пользователей, у проекта уже 97% положительных отзывов.

Dwarf Fortress — симулятор колонии, в котором необходимо управлять группой гномов и строить подземную крепость в процедурно генерируемом мире. Разработкой проекта последние 20 лет занимаются два брата Зак и Тарн Адамсы. Как рассказывают авторы, проект готов всего лишь на 44%.

Игра доступна в том числе и в России — приобрести её можно в Steam по цене в 1100 рублей. К сожалению, симулятор не переведён на русский язык, однако многочисленные фанаты наверняка рано или поздно выпустят любительский русификатор.

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