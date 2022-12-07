n0tail возвращается на про-сцену Dota 2: он собрал команду с Topson и No[o]ne

Двукратный победитель The International по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн зарегистрировался в новой команде на официальном сайте профессионального сезона Dota Pro Circuit.

Судя по данным сайта, в состав коллектива Old G также вошли бывший тиммейт Нотейла по OG Топиас Topson Таавитсайнен, экс-мидер NAVI Владимир No[o]ne Миненко и американский саппорт Ариф MSS Анвар.

Пятый игрок Old G пока неизвестен, но слухи указывают на то, что им может стать ещё один чемпион The International в составе OG — Себастьян Ceb Дебс.

По нашей информации, ростер будет представлен как второй состав OG. Клуб намерен получить прямой слот во второй дивизион европейской региональной лиги Dota Pro Circuit — 2022/2023.

Состав Old G по Dota 2 на сезон-2022/2023:

Топиас Topson Таавитсайнен;

Владимир No[o]ne Миненко;

Себастьян Ceb Дебс (?);

Ариф MSS Анвар;

Йохан n0tail Сундштайн.

Ранее Нотейл завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2021 года — после провального выступления на The International 10.