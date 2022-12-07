n0tail возвращается на про-сцену Dota 2: он собрал команду с Topson и No[o]ne

Двукратный победитель The International по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн зарегистрировался в новой команде на официальном сайте профессионального сезона Dota Pro Circuit.
Судя по данным сайта, в состав коллектива Old G также вошли бывший тиммейт Нотейла по OG Топиас Topson Таавитсайнен, экс-мидер NAVI Владимир No[o]ne Миненко и американский саппорт Ариф MSS Анвар.
Пятый игрок Old G пока неизвестен, но слухи указывают на то, что им может стать ещё один чемпион The International в составе OG — Себастьян Ceb Дебс.
По нашей информации, ростер будет представлен как второй состав OG. Клуб намерен получить прямой слот во второй дивизион европейской региональной лиги Dota Pro Circuit — 2022/2023.
Состав Old G по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- Топиас Topson Таавитсайнен;
- Владимир No[o]ne Миненко;
- Себастьян Ceb Дебс (?);
- Ариф MSS Анвар;
- Йохан n0tail Сундштайн.
Ранее Нотейл завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2021 года — после провального выступления на The International 10.
- 7 декабря 2022
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