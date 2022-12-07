Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

n0tail возвращается на про-сцену Dota 2: он собрал команду с Topson и No[o]ne

n0tail возвращается на про-сцену Dota 2: он собрал команду с Topson и No[o]ne
Комментарии

Двукратный победитель The International по Dota 2 Йохан n0tail Сундштайн зарегистрировался в новой команде на официальном сайте профессионального сезона Dota Pro Circuit.

Судя по данным сайта, в состав коллектива Old G также вошли бывший тиммейт Нотейла по OG Топиас Topson Таавитсайнен, экс-мидер NAVI Владимир No[o]ne Миненко и американский саппорт Ариф MSS Анвар.

Пятый игрок Old G пока неизвестен, но слухи указывают на то, что им может стать ещё один чемпион The International в составе OG — Себастьян Ceb Дебс.

По нашей информации, ростер будет представлен как второй состав OG. Клуб намерен получить прямой слот во второй дивизион европейской региональной лиги Dota Pro Circuit — 2022/2023.

Состав Old G по Dota 2 на сезон-2022/2023:

  • Топиас Topson Таавитсайнен;
  • Владимир No[o]ne Миненко;
  • Себастьян Ceb Дебс (?);
  • Ариф MSS Анвар;
  • Йохан n0tail Сундштайн.

Ранее Нотейл завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2021 года — после провального выступления на The International 10.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022