Скин школьницы, локация и босс. Инсайдер рассказал о новинках патча 3.4 для Genshin Impact

Китайский инсайдер под ником Tianli раскрыл ряд нововведений, которые разработчики Genshin Impact готовят к январскому обновлению игры до версии 3.4.

По его данным, в игру будут добавлены два новых персонажа стихии дендро — пятизвёздочный копейщик Аль-Хайтам и Яо-Яо, мечница с редкостью четыре звезды. С помощью баннера молитв также можно будет получить старых эксклюзивных героев: ожидается, что среди них будут Е Лань, Шэнь Хэ и Сяо.

К шести косметическим наборам, которые сейчас есть в игре, добавятся два новых. Аяка может примерить школьную форму, а Лиза получит скин в стиле Сумеру.

Помимо этого, будет добавлена новая область карты: локацию планируется расположить над пустыней, которая находится слева от Сумеру.

Кроме того, в игру добавят нового босса, в Бездне появятся Крио Апостол и Дьякон Бездны, а новым ивентом станет Фестиваль морских фонарей.

Ожидается, что патч 3.4 для Genshin Impact выйдет 18 января 2023 года. Скорее всего, подробности новой версии авторы раскроют на стриме в воскресенье, 8 января.