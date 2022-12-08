Утекла дата выхода файтинга Street Fighter 6

За несколько часов до The Game Awards 2022 в Сети появилась предполагаемая дата выхода файтинга Street Fighter 6. Если верить пользователю bestbrosplay3, который нашёл в PS Store дату релиза, ожидать проект стоит 2 июня 2023 года.
Пользователь нашёл дату на странице тайтла в PS Store. Около стандартного издания файтинга указана дата релиза. Судя по всему, страничка появилась раньше времени.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Дату выхода Street Fighter 6 должны официально объявить уже грядущей ночью во время The Game Awards 2022. Шоу начнётся в 4:00 мск. Мы будем следить за церемонией и держать вас в курсе всего самого важного.
Street Fighter 6 — новая часть в известной франшизе Street Fighter. В игре будет богатый ростер бойцов, кастомизация и онлайн-турниры.
Релиз игры состоится на всех актуальных платформах.
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