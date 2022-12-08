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На новый тизер следующей игры Хидео Кодзимы наверняка поместили актрису из Death Stranding

На новый тизер следующей игры Хидео Кодзимы наверняка поместили актрису из Death Stranding
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Хидео Кодзима уже в течение нескольких месяцев тизерит свою следующую игру, создавая атмосферу загадочности и таинственности. Некоторым эти тизеры уже изрядно надоели, но геймдизайнер не может остановиться.

Кодзима выложил новый постер, на котором показал затемнённое лицо ещё одной актрисы. Слева расположена Эль Фаннинг, а правее всех находится Сиори Куцуна, а вот актрису в середине Кодзима пока не раскрыл. Однако фанаты уверены в том, что в центре находится Леа Сейду — она играла Фрэджайл в первой Death Stranding.

Геймеры отмечают схожие черты лица, а также скулы и причёску. Впрочем, это может быть совсем другая актриса, но все ставки именно на Сейду.

Фото: Kojima Productions

Фото: Twitter

Анонсировать свою новую игру Кодзима должен на The Game Awards, которая пройдёт грядущей ночью в 4:00 мск. Фанаты ждут, что разработчик представит сиквел Death Stranding.

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