Собака игрока грызла геймпад и сделала несколько покупок в PlayStation Store

В канадском городе Калгари произошёл забавный и поучительный случай. Геймер Дэвид Мёрфи работал из дома и осознал, что давно не смотрел, чем там занимается его собака Зои. Решив проверить, всё ли в порядке, он застал её в процессе уничтожения геймпада DualShock 4 для PS4. Геймер отругал животное, отобрал у него контроллер и вернулся к работе, как вдруг заметил несколько оповещений об успешной покупке в PlayStation Store, хотя он ничего не покупал.
Мёрфи сразу же подумал, что его взломали, и обратился в поддержку. Та ответила довольно быстро и заявила, что все приобретения были сделаны именно с его консоли. Он пошёл проверять свою приставку и обнаружил, что действительно купил предметы в Watch Dogs — иронично, что это оказался проект со словом «собаки» в названии. И тут он понял, что всё дело в его животном.
Зои и DualShock 4
Фото: CBC
Когда она грызла кнопки, она просто начала покупать и покупать. В магазине же всё происходит автоматически. Если вы просто несколько раз нажмёте кнопку X, вы попадёте прямо в магазин и купите что-то без подтверждения.
Зои очень хорошая собака, но её точно нужно дрессировать. Что ж, зато было весело.
По словам Мёрфи, поддержка PlayStation вошла в его положение и вернула все потраченные средства.
- 8 декабря 2022
-
14:18
-
14:01
-
13:40
-
13:35
-
13:08
-
12:57
-
12:50
-
11:59
-
11:10
-
10:30
-
10:14
-
09:42
-
03:50
- 7 декабря 2022
-
23:47
-
23:03
-
22:27
-
22:10
-
22:03
-
21:24
-
21:05
-
20:29
-
19:47
-
19:13
-
18:49
-
18:12
-
17:55
-
17:30
-
17:03
-
17:03
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02