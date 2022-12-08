Дуэйн Джонсон: «Чёрный Адам» не провалился и даже принесёт прибыль

На днях аналитики подвели итоги проката «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном. За семь недель лента собрала около $ 384 млн при бюджете в $ 295 млн — по цифрам это провал. Особенно если учесть, что около половины выручки забирают кинотеатры.
Однако, как считает редактор издания Deadline, всё не так-то просто. Его слова подтверждает и сам Джонсон, отмечая, что лента принесёт прибыль в размере от $ 52 до $ 72 млн. Всё дело в том, что руководство Warner Bros. отобьёт практически все затраты на продажах мерчандайза — фигурок, футболок, костюмов и других товаров по «Чёрному Адаму».
Кроме того, в WB прекрасно понимают, что лента не вышла в России и Китае, где могла бы добрать ещё $ 50-100 млн. Во внимание берётся и то, что фильм оказался в онлайн-кинотеатре HBO Max всего лишь спустя 57 дней вместо привычных 90 — это также сказалось на сборах. Наконец, руководство берёт во внимание и то, что «Чёрный Адам» всего лишь первый фильм во франшизе, поэтому $ 384 млн при положительных отзывах от зрителей — это отличный результат. Для сравнения: «Первый мститель» в 2011 году собрал $ 370 млн.
Несмотря на воодушевляющий текст, нынешний глава DC Джеймс Ганн может уничтожить планы Джонсона на корню. По слухам, он планирует отказаться от всех привычных актёров DC, включая Генри Кавилла и Галь Гадот, а Джеймс Момоа может сыграть роль другого персонажа.
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