В России перестали покупать дорогие и очень дешёвые смартфоны

По информации газеты «Коммерсантъ», по итогам последних 11 месяцев в России упал спрос на устройства более низкого ценового сегмента. По данным ритейлеров, растут продажи гаджетов по средней цене за 30-40 тыс. рублей. А продажи смартфонов премиум-класса падают. Также упали продажи очень дешёвых гаджетов.

Отмечается, что лидерство по-прежнему сохраняет Apple со своей продукцией — смартфоны компании скупают в России лучше всего. Однако в 2023 году корпорация может потерять лидерство и отдать его китайским компаниям, которые увеличивают поставки.

МТС отметила, что продажи смартфонов в России в январе-ноябре упали на 19% по сравнению с 2021 годом. За весь год было продано около 21 млн устройств на 477 млрд рублей, что на 3% ниже прошлогоднего результата. Самым популярным брендом смартфонов стал Apple. За ним идут Xiaomi, Poco, Samsung, Realme и другие.

В МТС также подчеркнули, что в топе продаж смартфонов нет нового iPhone 14, поскольку его цена слишком высокая.

Последние модели iPhone, как правило, не попадают в топ — это дорогие смартфоны премиального сегмента, которые покупают не так часто.

Ожидается, что в 2023 году именно смартфоны китайской компании Xiaomi сместят Apple с лидерства по продажам в России. Отчасти это будет также связано и с тем, что американская корпорация прекратила официальные поставки в страну.