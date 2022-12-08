Джордж Мартин рассказал, сколько страниц книги «Ветра зимы» ему осталось написать

Джордж Мартин побывал на вечернем шоу комика Стивена Кольбера. Конечно же, речь быстро зашла о книге «Ветра зимы» — долгожданном продолжении цикла «Песнь льда и пламени». Мартин заявил, что прямо сейчас готовы примерно 1100-1200 страниц произведения, а до конца ему осталось написать примерно 400-500 страниц.

Я уже написал около 1100-1200 страниц. Мне нужно настрочить ещё где-то 400-500 страниц.

Во время шоу Мартин также пообщался с другим писателем Джеймсом Паттерсоном, который за год выпустил 22 произведения. Тот предложил пожилому автору разбить «Ветра зимы» на три части, выпуская каждую из них ежегодно. В таком случае он как раз успеет дописать финал к моменту отправки третьей книги в печать.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что «Ветра зимы» готовы примерно на 75%. Сейчас он дорабатывает и переписывает некоторые фрагменты из первых глав. Как отметил Мартин, это будет самое длинное произведение во всей серии.