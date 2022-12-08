Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джордж Мартин рассказал, сколько страниц книги «Ветра зимы» ему осталось написать

Джордж Мартин рассказал, сколько страниц книги «Ветра зимы» ему осталось написать
Комментарии

Джордж Мартин побывал на вечернем шоу комика Стивена Кольбера. Конечно же, речь быстро зашла о книге «Ветра зимы» — долгожданном продолжении цикла «Песнь льда и пламени». Мартин заявил, что прямо сейчас готовы примерно 1100-1200 страниц произведения, а до конца ему осталось написать примерно 400-500 страниц.

Я уже написал около 1100-1200 страниц. Мне нужно настрочить ещё где-то 400-500 страниц.

Во время шоу Мартин также пообщался с другим писателем Джеймсом Паттерсоном, который за год выпустил 22 произведения. Тот предложил пожилому автору разбить «Ветра зимы» на три части, выпуская каждую из них ежегодно. В таком случае он как раз успеет дописать финал к моменту отправки третьей книги в печать.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что «Ветра зимы» готовы примерно на 75%. Сейчас он дорабатывает и переписывает некоторые фрагменты из первых глав. Как отметил Мартин, это будет самое длинное произведение во всей серии.

Новость по теме
Джордж Мартин: «Ветра зимы» почти готовы. Это самая большая книга в «Песни льда и пламени»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022