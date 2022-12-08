Сериал «Папины дочки» получит продолжение

Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС сообщили, что в работе находится продолжение популярного сериала «Папины дочки». Деталей сюжета нет. Неизвестно и то, про что будет продолжение.
Актриса Елизавета Арзамасова, сыгравшая в шоу Галину Сергеевну, опубликовала в социальных сетях фото сценария, на котором можно увидеть название шоу и нумерование серии. Арзамасова отметила, что «что-то намечается».
Фото: Соцсети Елизаветы Арзамасовой
В шоу планируется сделать 20 эпизодов, а снимет их Александр Жигалкин, который работал над оригинальным сериалом. Кто из главных актёров вернётся к своим ролям, неизвестно. Но, судя по комментарию Арзамасовой, она вновь сыграет свою героиню.
«Папины дочки» — российский комедийный сериал, который насчитывает 20 сезонов и 410 серий. Шоу в течение пяти лет показывали на СТС.
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