Фанаты Destiny 2 недовольны сезонами. Создатели шутера услышали гнев

Разработчики Destiny 2 прикладывают все силы, чтобы улучшить шутер, но в последнее время это у них получается не очень хорошо. Недавно стартовавший сезон «Серафим» приняли прохладно, а в придачу геймеры отметили в целом слабое развитие сезонов.

По словам геймдиректора Джо Блэкбёрна, команда услышала мнения игроков и будет прислушиваться к ним. Как отметил геймдизайнер, на реализацию всех просьб игроков и улучшений потребуется время.

Фото: Twitter

Я просто хотел вмешаться и сказать: мы услышали вашу обратную связь и будем с ней работать. Наша команда рада, что в сезонных контентах придётся пойти на некий риск ради игроков. Для улучшений нужно время.

Активное обсуждение проблем Destiny 2 началось с блогера под ником Gladd, который раскритиковал игру и её авторов за отсутствие нововведений и плохую реализацию контента в сезонах.

В 2023 году Destiny 2 получит крупное дополнение Lightfall. Также в шутере стартует 20-й сезон.