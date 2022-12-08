Фанаты Destiny 2 недовольны сезонами. Создатели шутера услышали гнев
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Разработчики Destiny 2 прикладывают все силы, чтобы улучшить шутер, но в последнее время это у них получается не очень хорошо. Недавно стартовавший сезон «Серафим» приняли прохладно, а в придачу геймеры отметили в целом слабое развитие сезонов.
По словам геймдиректора Джо Блэкбёрна, команда услышала мнения игроков и будет прислушиваться к ним. Как отметил геймдизайнер, на реализацию всех просьб игроков и улучшений потребуется время.
Фото: Twitter
Я просто хотел вмешаться и сказать: мы услышали вашу обратную связь и будем с ней работать. Наша команда рада, что в сезонных контентах придётся пойти на некий риск ради игроков. Для улучшений нужно время.
Активное обсуждение проблем Destiny 2 началось с блогера под ником Gladd, который раскритиковал игру и её авторов за отсутствие нововведений и плохую реализацию контента в сезонах.
В 2023 году Destiny 2 получит крупное дополнение Lightfall. Также в шутере стартует 20-й сезон.
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