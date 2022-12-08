В создании новой Bioshock участвует сценаристка Far Cry 5 и Watch Dogs: Legion
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Издание Eurogamer обратило внимание на публикацию Лиз Альбл, которая писала сценарии к Far Cry 4, Far Cry 5, Ghost of Tsushima и Watch Dogs: Legion. Девушка заявила, что будет отвечать за повествование новой части Bioshock.
Альбл отметила, что рада стать частью команды Cloud Chamber в качестве нарративного дизайнера проекта. В комментариях девушку поддерживают.
Фото: Twitter
Мечты сбываются! Рада сообщить, что я присоединилась к Cloud Chamber в качестве нарративного дизайнера новой Bioshock.
Новая Bioshock была анонсирована в 2019 году. Тогда было заявлено, что разработка продлится как минимум несколько лет. Известно, что создатель франшизы Кен Левин точно не работает над новой частью.
До сих пор у новой Bioshock нет даже примерной даты выхода.
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