Теперь в «Телеграме» можно регистрироваться без сим-карты

С выходом обновления 9.2 в «Телеграме» добавили возможность завести аккаунт без привязки к номеру телефона. Теперь для регистрации можно использовать анонимные номера на базе блокчейна. Их можно купить на платформе Fragment. Таким образом, мессенджер Павла Дурова старается сделать информацию о пользователях более конфиденциальной.
При общении в «Телеграме» ваш номер телефона никогда не был виден незнакомцам: наши пользователи сами решают, кому его показывать, и могут запретить находить себя по номеру телефона.
С апдейтом в мессенджере можно автоматически удалять все чаты, устанавливая точное время стирания.
С сегодняшнего дня вы можете распространить контроль над своим цифровым следом и в будущее: пользователям теперь доступен общий таймер, по которому будут автоматически удаляться сообщения во всех новых чатах.
Ещё в «Телеграме» теперь есть возможность организовать обсуждения по темам, бесследно удалять любые сообщения и переписки, настраивать новый антиспам-фильтр, генерировать временные QR-коды, искать информацию по эмодзи на iOS. Разработчики также добавили новые наборы эмодзи и доступ к подробной информации об используемой памяти.
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