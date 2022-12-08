Теперь в «Телеграме» можно регистрироваться без сим-карты

С выходом обновления 9.2 в «Телеграме» добавили возможность завести аккаунт без привязки к номеру телефона. Теперь для регистрации можно использовать анонимные номера на базе блокчейна. Их можно купить на платформе Fragment. Таким образом, мессенджер Павла Дурова старается сделать информацию о пользователях более конфиденциальной.

При общении в «Телеграме» ваш номер телефона никогда не был виден незнакомцам: наши пользователи сами решают, кому его показывать, и могут запретить находить себя по номеру телефона.

С апдейтом в мессенджере можно автоматически удалять все чаты, устанавливая точное время стирания.

С сегодняшнего дня вы можете распространить контроль над своим цифровым следом и в будущее: пользователям теперь доступен общий таймер, по которому будут автоматически удаляться сообщения во всех новых чатах.

Ещё в «Телеграме» теперь есть возможность организовать обсуждения по темам, бесследно удалять любые сообщения и переписки, настраивать новый антиспам-фильтр, генерировать временные QR-коды, искать информацию по эмодзи на iOS. Разработчики также добавили новые наборы эмодзи и доступ к подробной информации об используемой памяти.