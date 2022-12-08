В мультиплеер на PS4 и PS5 можно будет сыграть бесплатно

Sony объявила о проведении бесплатных сетевых выходных на PlayStation. 10 и 11 декабря обладатели PS4 и PS5 смогут сыграть в мультиплеерные проекты и воспользоваться сетевыми функциями игр без активной подписки PlayStation Plus.

Объединитесь с друзьями или соревнуйтесь с другими пользователями в своих любимых играх для PS4 и PS5 без подписки PlayStation Plus в эти выходные. Наши сетевые многопользовательские выходные пройдут с 10 по 11 декабря.

Пока неясно, распространяется ли предложение в том числе на Россию, однако это очень вероятно. Ведь для доступа к сетевым функциям не нужно никаких взаимодействий с магазином PlayStation Store, который в данный момент отключен в РФ. Именно поэтому праздник наверняка доберётся и до россиян.