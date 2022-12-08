Сборная России по CS:GO обеспечила себе медали чемпионата мира по киберспорту IESF

Российская национальная команда по CS:GO вышла в финал верхней сетки чемпионата мира IESF World Esports Championship 2022 в Индонезии, который проводит Международная федерация киберспорта.
В полуфинале наша сборная, составленная из игроков команды QUAZAR, оказалась сильнее пятёрки из Северной Македонии (команда BLUEYAJS) со счётом 2:1 — (13:16, 16:8, 16:8).
Финал верхней сетки состоится 10 декабря в 4:30 по московскому времени. Соперником российской команды станет сильнейший в паре Германия — Монголия, этот матч пройдёт завтра рано утром.
Финал Чемпионата мира по киберспорту 2022 проходит на Бали, Индонезия с 1 по 12 декабря. Общий призовой фонд турнира (CS:GO, Dota 2, Tekken и другие дисциплины) составляет $ 500 тыс. Сборная России выступает в нейтральном статусе под тегом Team IESF.
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