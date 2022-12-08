Очищающие воздух наушники Dyson Zone будут продавать за «бешеные» 60 тыс. рублей

Наушники Dyson Zone со встроенным очистителем воздуха презентовали весной этого года. Стало известно, что их продажи стартуют в США в марте 2023 года, а стоимость составит целых $ 950 (60 тыс. рублей). Такая цена несправедливо высока, если сравнивать с флагманскими ушами Sony WH-1000XM5 за $ 400 (25 тыс. рублей) или Apple AirPods Max за $ 550 (35 тыс. рублей), к которым при желании можно докупить современные фильтры очистки воздуха.

В отличии от конкурентов, у Dyson Zone есть съёмная накладка, которая очищает воздух, прокачивая поступаемый пользователю воздух через встроенные двухуровневые фильтры. Её при желании можно отсоединить. При этом она не герметична и не защищает от вирусов. Рассчитанные на 12 месяцев службы фильтры лишь снижают уровень содержания оксидов азота и серы.

Фото: Dyson

У наушников есть система шумоподавления, которая снижает шум на на 38 дБ. Если не использовать фильтры, аккумулятора гаджета хватит на 50 часов прослушивания музыки и другого звукового контента. Но с включённой системой очистки воздуха работа девайса сократится в среднем на четыре часа.

Dyson Zone также умеет отслеживать количество содержания в атмосфере оксида азота — это можно будет делать с помощью специального приложения, оно считывает данные встроенных в наушники датчиков. Если снять девайс с головы, то он автоматически перестаёт работать, чтобы экономить энергию. А при активной физической нагрузке гаджет автоматически усиливает поступление воздуха.

До релиза в США, Dyson Zone начнут продавать в Китае в январе 2023 года — по той же цене. Аксессуар также хотят выпустит на рынки Великобритании, Сингапура и Гонконга.