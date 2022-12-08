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Лучшие настройки графики для Warhammer 40,000: Darktide на ПК

Эксперты выбрали оптимальные настройки графики для Warhammer 40,000: Darktide
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Digital Foundry наконец выпустила технический анализ ПК-версии Warhammer 40,000: Darktide, где специалист Алекса Баталия очень похвалил разработчиков за визуальное исполнение — кооперативный шутер выглядит очень красиво.

А вот с оптимизацией не всё так идеально. Игра очень требовательна к процессору, а также в целом имеет неочевидные проблемы со стабильностью. Кроме того, Баталия подобрал оптимальные настройки графики под два разных типа видеокарт, отметив, что рейтрейсинг стоит включать только на RTX 3070 или мощнее.

ПараметрRTX 2060RTX 3070
DLSS или FSR 2.0ВклВкл
Трассировка лучей (отражения)ВыклВысокая
Трассировка лучей (освещение)ВыклВысокая
Качество фонового затененияНизкоеНизкое
Качество объёмного туманаЭкстримЭкстрим
Глубина резкостиВысокаяВысокая
СвечениеВклВкл
Глубина распределенияВклВкл
Отражения объектов в кадреСредниеСредние
Эффекты линзПо желаниюПо желанию
Блики линзВесь светВесь свет
Плотность рассеивания1.01.0

Warhammer 40,000: Darktide вышла 30 ноября только на ПК. Вскоре ожидается релиз на Xbox Series.

Warhammer 40,000: Darktide — круто! Но что с оптимизацией? Warhammer 40,000: Darktide — круто! Но что с оптимизацией?
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