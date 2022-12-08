Эксперты выбрали оптимальные настройки графики для Warhammer 40,000: Darktide
Поделиться
Digital Foundry наконец выпустила технический анализ ПК-версии Warhammer 40,000: Darktide, где специалист Алекса Баталия очень похвалил разработчиков за визуальное исполнение — кооперативный шутер выглядит очень красиво.
А вот с оптимизацией не всё так идеально. Игра очень требовательна к процессору, а также в целом имеет неочевидные проблемы со стабильностью. Кроме того, Баталия подобрал оптимальные настройки графики под два разных типа видеокарт, отметив, что рейтрейсинг стоит включать только на RTX 3070 или мощнее.
|Параметр
|RTX 2060
|RTX 3070
|DLSS или FSR 2.0
|Вкл
|Вкл
|Трассировка лучей (отражения)
|Выкл
|Высокая
|Трассировка лучей (освещение)
|Выкл
|Высокая
|Качество фонового затенения
|Низкое
|Низкое
|Качество объёмного тумана
|Экстрим
|Экстрим
|Глубина резкости
|Высокая
|Высокая
|Свечение
|Вкл
|Вкл
|Глубина распределения
|Вкл
|Вкл
|Отражения объектов в кадре
|Средние
|Средние
|Эффекты линз
|По желанию
|По желанию
|Блики линз
|Весь свет
|Весь свет
|Плотность рассеивания
|1.0
|1.0
Warhammer 40,000: Darktide вышла 30 ноября только на ПК. Вскоре ожидается релиз на Xbox Series.
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
20:03
-
20:01
-
19:25
-
19:23
-
19:21
-
19:04
-
18:40
-
18:39
-
18:25
-
18:07
-
17:59
-
17:55
-
17:46
-
17:34
-
17:20
-
17:09
-
16:41
-
16:04
-
16:02
-
15:55
-
15:28
-
15:21
-
14:59
-
14:28
-
14:18
-
14:01
-
13:40
-
13:35
-
13:08
-
12:57
-
12:50
-
11:59
-
11:10
-
10:30
-
10:14
Партнерский контент