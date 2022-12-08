Эксперты выбрали оптимальные настройки графики для Warhammer 40,000: Darktide

Digital Foundry наконец выпустила технический анализ ПК-версии Warhammer 40,000: Darktide, где специалист Алекса Баталия очень похвалил разработчиков за визуальное исполнение — кооперативный шутер выглядит очень красиво.

А вот с оптимизацией не всё так идеально. Игра очень требовательна к процессору, а также в целом имеет неочевидные проблемы со стабильностью. Кроме того, Баталия подобрал оптимальные настройки графики под два разных типа видеокарт, отметив, что рейтрейсинг стоит включать только на RTX 3070 или мощнее.

Параметр RTX 2060 RTX 3070 DLSS или FSR 2.0 Вкл Вкл Трассировка лучей (отражения) Выкл Высокая Трассировка лучей (освещение) Выкл Высокая Качество фонового затенения Низкое Низкое Качество объёмного тумана Экстрим Экстрим Глубина резкости Высокая Высокая Свечение Вкл Вкл Глубина распределения Вкл Вкл Отражения объектов в кадре Средние Средние Эффекты линз По желанию По желанию Блики линз Весь свет Весь свет Плотность рассеивания 1.0 1.0

Warhammer 40,000: Darktide вышла 30 ноября только на ПК. Вскоре ожидается релиз на Xbox Series.