BetBoom Team подписала новый состав по Dota 2 с TORONTOTOKYO, gpk и Nighfall

Российская киберспортивная организация BetBoom Team подтвердила слухи о возвращении в дисциплину Dota 2. Перед началом сезона 2022/23 клуб подписал новый состав из пяти известных российских игроков.
В коллектив вошли три экс-игрока Virtus.pro, выступавшие вместе на The International 2021, где заняли 5-6 место — мидер Даниил gpk Скутин, саппорт Виталий Save- Мельник и Егор Nightfall Григоренко, который с тех времён успел сменить роль и провести сезон в американской Evil Geniuses.
Керри нового коллектива станет Иван Pure Москаленко, которого выкупили из Entity, а саппортом пятой позиции станет экс-мидер Александр TORONTOTOKYO Хертек, который решил сменить роль.
Фото: BetBoom Team
Организация отмечает, что состав будет играть в первом дивизионе лиги Dota Pro Circuit: судя по всему, слухи о покупке слота Mind Games оказались правдой.
Состав BetBoom Team по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- Иван Pure Москаленко;
- Даниил gpk Скутин;
- Егор Nightfall Григоренко;
- Виталий Save- Мельник;
- Александр TORONTOTOKYO Хертек.
Тренером коллектива станет российский специалист Анатолий boo1k Иванов, уже знакомый со многими игроками по совместной работе в Virtus.pro.
- 8 декабря 2022
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