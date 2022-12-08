В Epic Games Store скоро подарят загадочную игру. Новогодняя халява близко?

В Epic Games Store началась бесплатная раздача двух игр, их можно забрать до вечера 15 декабря. Также стало известно, что площадка готовит к раздаче некий «загадочный тайтл», который станет бесплатным на следующей неделе.

Бесплатные игры в Epic Games Store, которые можно забрать до 15 декабря

Saints Row 4: Re-Elected (в России забрать нельзя) — это яркий экшен в открытом мире, ремастер четвёртой номерной части цикла Saints Row. По сюжету игроку в роли президента США надо спасти планету от гнёта инопланетян.

Wildcat Gun Machine — это тоже экшен. В нём нужно уничтожать с полчища отвратительных чудовищ с помощью самых разных видов оружия, гигантских механических роботов и милых котят.

О каком загадочном проекте идёт речь, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что Epic Games в этом году снова проведёт на Рождество большую бесплатную раздачу игр. Компания планирует провести акцию в период с 15 декабря этого года по 10 января следующего. Скорее всего, площадка традиционно каждую неделю будет дарить желающим по одному тайтлу.