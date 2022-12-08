За лучшие игры года на The Game Awards проголосовали 55 млн человек. Это новый рекорд

Организаторы The Game Awards сообщили о новом рекорде — активность пользовательского голосования за лучшие игры по сравнению с прошлым годом выросло на 138%. Аудитория отдала в основных категориях 55 млн голосов.
Фото: Twitter
Победителя назовут на самой The Game Awards 2022, которая начнётся 9 декабря в 4:00 мск. Помимо 30 номинаций на лучшие проекты в тех или иных категориях, на событии будут премьеры грядущих проектов, а также различные сюрпризы. В этом году ивент пройдёт в том числе с живой публикой, однако посмотреть его, безусловно, можно будет и в онлайне.
На прошлой неделе организаторы выкатили красивейший трейлер The Game Awards под трек Right Where It Belongs группы Nine Inch Nails. В ролике смешали вышедшие за последний год игры и мультсериалы с проектами, которые должны выйти в следующем году.
- 8 декабря 2022
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