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Про будущее DC: недавняя статья про новые фильмы правда лишь частично

Про будущее DC: недавняя статья про новые фильмы правда лишь частично
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Джеймс Ганн ответил на громкую статью THR о будущем вселенной DC, которая вышла вчера ночью. Если кратко, в ней рассказывалось о том, что новые руководители хотят полностью отказаться от наследия Зака Снайдера — и это включало полностью новый актёрский состав на всех ключевых персонажей.

Ганн подчеркнул, что да, часть сведений в статье — правда. Что-то — частично правда. Что-то — враньё. А о чём-то даже сам Ганн уже не уверен, финальное решение не принято.

Сейчас новые руководители пытаются сформировать план на ближайшие десять лет для фильмов, сериалов и других проектов по комиксам DC. Для этого они смотрят на то, что сработало, и что провалилось. И окончательное решение не сможет обрадовать буквально каждого. Но всё делается для создания лучшей вселенной.

Но другие ответы о будущем вселенной DC (DCU) придётся подождать. Мы дадим эти персонажам и историям время и внимание, которое они заслуживаются.
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