Анонсирована Hades 2
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На The Game Awards 2022 студия Supergiant Games анонсировала вторую часть популярного рогалика Hades. Судя по ролику, играть предстоит не за Загрея, а за другого персонажа, которая будет связана с Аидом.
Также в ролике можно увидеть, что геймплейно проект будет мало чем отличаться от оригинала. Игрокам также предстоит проходить уровни, встречать различных персонажей и сталкиваться с врагами. Главной героиней выступит бессмертная принцессе подземного царства.
Подробностями Hades 2 авторы обещали поделиться в 2023 году.
Первая Hades вышла в 2020 году и получила восторженные отзывы как от игроков, так и от прессы. Релиз второй части состоится в раннем доступе в 2023 году. Платформы пока что не озвучили, но они наверняка будут стандартными.
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