Создатель BioShock спустя 9 лет анонсировал новую революционную игру

На The Game Awards 2022 представили новую игру создателя Bioshock Кена Левина — Judas. Это одиночный шутер, действие которой разворачивается на космическом корабле где-то в будущем. Главной героине необходимо выбраться из заключения — для этого ей предстоит заключать союзы со своими врагами.
Судя по анонсу, игроков ожидает некий нелинейный элемент — ранее Левин уже говорил, что воспользуется подобием системы «Немезида» из Shadow of Mordor, когда каждый противник может запомнить главного героя и стать его заклятым врагом. У Judas пока нет точной даты выхода, однако она выйдет только на PS5, Xbox Series и ПК. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.
Следить за остальными анонсами и новостями с The Game Awards 2022 можно в нашем отдельном материале.
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