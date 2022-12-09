Baldur's Gate 3 выйдет из раннего доступа в августе 2023 года

Larian Studios показала новый трейлер Baldur's Gate 3 и назвала дату выхода полной версии. Ролевой экшен выйдет из раннего доступа уже в августе 2023 года — спустя почти три года после выхода первого акта и 25 лет лет после релиза второй части серии.

Baldur's Gate 3 — третья часть культовой серии RPG, за которую отвечает создатели Divinity: Original Sin и Original Sin 2. Проект только в раннем доступе достиг рекордных для студии продаж, однако точные цифры неизвестны.

Вместе с анонсом даты релиза авторы представили коллекционное издание игры. За $ 260 (около 15 тыс. рублей) пользователи получат статую Пожирателя разума, брелок-головастик, большой металлический кубик D20, артбук в твёрдом переплёте, тканевую карту, наклейки, листы героев D&D для персонажей из оригинальной игры и сертификат, который можно активировать в самой игре.