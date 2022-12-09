Официально: Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года

Во время The Game Awards 2022 Blizzard показала стильный кинематографический трейлер Diablo 4 и назвала дату релиза проекта — 6 июня 2023 года.

Diablo 4 — новая часть в культовой франшизе, из которой Blizzard хочет сделать огромную игру на тысячи часов. Авторы планируют активно поддерживать проект, снабжая его свежим контентом, классами и многим другим. Также в течение года Blizzard будет проводить как минимум четыре сезона.



Diablo 4 выйдет на всех актуальных платформах.