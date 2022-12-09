Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Официально: Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года

Официально: Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года
Комментарии

Во время The Game Awards 2022 Blizzard показала стильный кинематографический трейлер Diablo 4 и назвала дату релиза проекта — 6 июня 2023 года.

Diablo 4 — новая часть в культовой франшизе, из которой Blizzard хочет сделать огромную игру на тысячи часов. Авторы планируют активно поддерживать проект, снабжая его свежим контентом, классами и многим другим. Также в течение года Blizzard будет проводить как минимум четыре сезона.

Diablo 4 выйдет на всех актуальных платформах.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022