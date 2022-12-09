Первый геймплей Warhammer 40,000: Space Marine 2
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Во время церемонии The Game Awards 2022 показали геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. В ролике показали, как десантник расправляется с ордами противников как в ближнем бою, так и с помощью огнестрельного оружия.
Деталей Space Marine 2 до сих пор нет. Известно, что авторы продолжат историю Капитана Титуса. В целом по геймплейному трейлеру проект смотрится интересно. Посмотрим, что будет на релизе.
За создание сиквела Space Marine отвечает студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Entertainment. Релиз состоится только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в 2023 году.
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