Создатели Dark Souls и Elden Ring возвращают Armored Core
Поделиться
На The Game Awards 2022 случился, кажется, один из самых долгожданных анонсов, о котором фанаты говорят уже множество лет. FromSoftware и Bandai Namco представили Armored Core 6 Fires of Rubicon — полноценную номерную часть франшизы.
Пятая часть серии вышла в далёком 2012 году. С тех пор фанаты постоянно говорили о франшизе и о том, что FromSoftware про неё забыла. На деле всё оказалось не так. В трейлере тайтл выглядит современно и красиво.
Релиз в 2023 году для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Да, тайтл выйдет даже на старых консолях.
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
06:56
-
06:47
-
06:46
-
06:36
-
06:19
-
05:57
-
05:47
-
05:38
-
05:14
-
05:02
-
04:57
-
04:48
-
04:33
-
04:26
-
04:13
-
04:09
-
03:45
- 8 декабря 2022
-
22:46
-
22:19
-
21:46
-
21:17
-
20:36
-
20:33
-
20:03
-
20:01
-
19:25
-
19:23
-
19:21
-
19:04
-
18:40
-
18:39
-
18:25
-
18:07
-
17:59
-
17:55
Партнерский контент