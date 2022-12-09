Создатели Dark Souls и Elden Ring возвращают Armored Core

На The Game Awards 2022 случился, кажется, один из самых долгожданных анонсов, о котором фанаты говорят уже множество лет. FromSoftware и Bandai Namco представили Armored Core 6 Fires of Rubicon — полноценную номерную часть франшизы.

Пятая часть серии вышла в далёком 2012 году. С тех пор фанаты постоянно говорили о франшизе и о том, что FromSoftware про неё забыла. На деле всё оказалось не так. В трейлере тайтл выглядит современно и красиво.

Релиз в 2023 году для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Да, тайтл выйдет даже на старых консолях.