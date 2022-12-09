Elden Ring стала игрой года на The Game Awards 2022

Вот и подошла к завершению церемония The Game Awards. Главная интрига для игроков — какой же проект возьмёт главную награду года? Этой игрой стала Elden Ring от FromSoftware.

Очевидно, что Elden Ring ровным счётом состязалась только с God of War Ragnarok, но награду всё же забрала игра FromSoftware. После объявления на сцену вышел геймдиректор Хидетака Миядзаки и поблагодарил геймеров за активную поддержку экшена. Без фанатов добиться такого было бы невозможно.

Elden Ring вышла 25 февраля и тут же получила признание как у игроков, так и у критиков. Экшен сразу же окрестили лучшей игрой FromSoftware. God of War Ragnarok вышла 9 ноября и тоже получила на церемонии несколько наград, в том числе за лучший аудио-дизайн и лучший саундтрек.