Elden Ring стала игрой года на The Game Awards 2022
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Вот и подошла к завершению церемония The Game Awards. Главная интрига для игроков — какой же проект возьмёт главную награду года? Этой игрой стала Elden Ring от FromSoftware.
Очевидно, что Elden Ring ровным счётом состязалась только с God of War Ragnarok, но награду всё же забрала игра FromSoftware. После объявления на сцену вышел геймдиректор Хидетака Миядзаки и поблагодарил геймеров за активную поддержку экшена. Без фанатов добиться такого было бы невозможно.
Elden Ring вышла 25 февраля и тут же получила признание как у игроков, так и у критиков. Экшен сразу же окрестили лучшей игрой FromSoftware. God of War Ragnarok вышла 9 ноября и тоже получила на церемонии несколько наград, в том числе за лучший аудио-дизайн и лучший саундтрек.
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