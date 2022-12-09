Джеймс Кэмерон: визуальные эффекты в фильмах Marvel и рядом не стояли с «Аватаром 2»

В «Аватаре: Путь воды» использовали более совершенную систему захвата движений и передачи эмоций на лицах героев, чем во всех фильмах Marvel. Так считает Джеймс Кэмерон. При этом режиссёр признаёт, что знаменитая супергеройская киновселенная стимулировала развитие визуальных эффектов во всей киноиндустрии.

Очевидно, что большие фильмы по комиксам способствовали увеличению объёма индустрии. Развитие технологий объединяет нас, порождая замечательных творцов и даря больше технологичных инструментов.

По словам Кэмерона, компания Industrial Light & Magic, которая создаёт спецэффекты для фильмов Marvel и Disney, делает отличную работу. Но WETA Digital, отвечающая за «Аватары», способна создавать более убедительную и эмоциональную мимику.

«Аватар: Путь воды» выходит в мировой прокат 16 декабря, но не в России.