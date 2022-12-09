Анонсирована Crime Boss: Rockay City — это шутер с Чаком Норрисом и другими звёздами 90-х
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505 Games анонсировала Crime Boss: Rockay City — это динамичный шутер от первого лица, который можно будет проходить и в одиночку, и в компании друзей. События боевика развернутся во Флориде в 90-х годах. В нём «снялись» известные звёзды того времени, включая легендарного Чака Норриса и брутального Дэнни Трехо.
Актёрский состав шутера Crime Boss: Rockay City:
- Ким Бейсингер («Секреты Лос-Анджелеса», «Бэтмен» Тима Бёртона);
- Дэмион Пуатье («Первый мститель: Противостояние»);
- Дэнни Трехо («От заката до рассвета», «Отчаянный»);
- Дэнни Гловер («Смертельное оружие», «Пила»);
- Майкл Рукер («Стражи Галактики»);
- Ванилла Айс («Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья»);
- Чак Норрис («Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»);
- Майкл Мэдсен («Бешеные псы»).
Crime Boss: Rockay City выйдет 28 марта 2023 года на ПК. Позже игра выйдет на Xbox Series и PS5.
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