Armored Core 6 разрабатывает геймдизайнер Bloodborne

На The Game Awards 2022 анонсировали Armored Core 6 Fires of Rubicon — шестую номерную часть нашумевшей серии меха-экшенов. Игру разрабатывает FromSoftware — авторы Elden Ring, серии Dark Souls и всего цикла Armored Core. Стало известно, что над боевиком трудится Масару Ямамура — старший геймдизайнер нашумевшей Sekiro: Shadows Die Twice и один из авторов Bloodborne.

Глава FromSoftware Хидетака Миядзаки руководил разработкой проекта, но он решил передать его Ямамуре. Миядзаки будет указан как «изначальный геймдиректор».

Пятая часть серии Armored Core вышла в далёком 2012 году. С тех пор фанаты постоянно говорили о франшизе и о том, что FromSoftware про неё забыла. На деле всё оказалось не так. В трейлере тайтл выглядит современно и красиво.

Релиз состоится в 2023 году для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Да, тайтл выйдет даже на старых консолях.