На Netflix вышел «Пиноккио Гильермо дель Торо» — с русскими субтитрами

Сегодня на Netflix состоялась премьера анимационного фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо», который поставил знаменитый оскароносный режиссёр Гильермо дель Торо. Он также приложил руку к сценарию.

В фильме знаменитый постановщик немного изменил сюжет, поместив историю в фашистскую Италию конца 30-х годов XX века. Пиноккио становится приёмным сыном Джеппето, но его хотят призвать в армию, потому что в нём видят идеального солдата. При этом деревянный мальчик желает одного — стать настоящим человеком.

«Пиноккио» от Netflix — режиссёрский дебют дель Торо в анимации. В озвучке его нового проекта приняли участие Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон и другие.

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Netflix в России официально недоступен, при этом в новом «Пиноккио» есть русские субтитры.