В UFC 4 бойцов можно превратить в Хасбика
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Electronic Arts внезапно добавила в UFC 4 набор со скинами популярного блогера Хасбуллы Магомедова. Он также известен как Хасбик. Комплекты уже доступны для покупки.
В проекте появился набор Hasbulla Vanity Bundle, который добавляет в игру маски Хасбика, шорты, футболку и толстовку. Бандл стоит $ 6 (примерно 375 рублей). Примерить всё это можно будет на любого доступного бойца. Полноценно Хасбика в UFC 4 добавлять вряд ли будут.
Также в вышедшем обновлении в игру добавили Мераба Двалишвили, Матеуша Гамрота и казахстанца Шавката Рахмонова. Они уже доступны в UFC 4.
В сентябре 2022 года Магомедов подписал с UFC пятилетний контракт c целью рекламного освещения мероприятий компании. Сумма сделки между UFC и блогером не разглашается.
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