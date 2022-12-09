В UFC 4 бойцов можно превратить в Хасбика

Electronic Arts внезапно добавила в UFC 4 набор со скинами популярного блогера Хасбуллы Магомедова. Он также известен как Хасбик. Комплекты уже доступны для покупки.

В проекте появился набор Hasbulla Vanity Bundle, который добавляет в игру маски Хасбика, шорты, футболку и толстовку. Бандл стоит $ 6 (примерно 375 рублей). Примерить всё это можно будет на любого доступного бойца. Полноценно Хасбика в UFC 4 добавлять вряд ли будут.

Также в вышедшем обновлении в игру добавили Мераба Двалишвили, Матеуша Гамрота и казахстанца Шавката Рахмонова. Они уже доступны в UFC 4.

В сентябре 2022 года Магомедов подписал с UFC пятилетний контракт c целью рекламного освещения мероприятий компании. Сумма сделки между UFC и блогером не разглашается.