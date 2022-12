В Game Pass на ПК добавят League of Legends и Valorant

12 декабря в сервисе Game Pass на ПК станут доступны главные хиты Riot Games — League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra и Teamfight Tactics. А мобильная League of Legends: Wild Rift пополнит библиотеку в январе следующего года.

Игры выйдут в Game Pass с целым рядом бонусов. Например, в League of Legends будут доступны все чемпионы, а в Valorant — все агенты, а также различные подарки.

Игры и бонусы от Riot Games, которые пополнят каталог Game Pass 12 декабря

League of Legends:

более 160 чемпионов;

доступ ко всем будущим чемпионам в день релиза;

20% бонусного XP.

Valorant:

все агенты;

доступ ко всем будущим агентам в день выхода;

20% бонусного XP.

Legends of Runeterra:

все карты из Foundations Set.

Teamfight Tactics:

однозвёздочный редкий аватар Маленькая легенда;

четыре скина для арены до апреля 2023 года, после этого один скин для арены в ежемесячной ротации.

League of Legends: Wild Rift (пополнит библиотеку Game Pass в январе):

все чемпионы;

доступ к будущим чемпионам с первого дня релиза;

20% бонусного опыта.

Кроме всего прочего, Microsoft позволит игрокам связать учётные записи Riot Games и Xbox на ПК.