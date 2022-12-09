Авторы Horizon Forbidden West объяснили, почему DLC выйдет только на PS5
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На The Game Awards 2022 разработчики из Guerrilla Games анонсировали Burning Shores — крупное дополнение для Horizon Forbidden West. При этом главной новостью для фанатов стало то, что расширение не выйдет на PS4 и станет полноценным эксклюзивом PS5.
В своём блоге авторы объяснили, с чем связано это решение. По их словам, задумка для дополнения настолько амбициозна, что консоль прошлого поколения просто не справится с ней.
Burning Shores — амбициозное расширение, которое перенесёт Элой на руины Лос-Анджелеса. Это заросший и расколотый город, который можно полностью исследовать по воде и в воздухе. В его тенях скрывается огромная угроза со стороны машин — невероятное испытание, которое Элой должна преодолеть, используя все свои навыки и способности.
Чтобы воплотить наше грандиозное видение технически и творчески, мы приняли непростое решение сосредоточить все наши усилия на создании проекта исключительно для PlayStation 5.
Дополнение Burning Shores поступит в продажу 19 апреля 2023 года. Всеми деталями авторы обещают поделиться ближе к релизу DLC.
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