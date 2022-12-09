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Тони Сопрано из «Клана Сопрано» очутился в мире God of War

Тони Сопрано из «Клана Сопрано» очутился в мире God of War
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Автор канала eli_handle_b․wav постоянно экспериментирует и добавляет различных известных актёров и их персонажей в видеоигры. Недавно подошла очередь Тони Сопрано из известного сериала HBO «Клан Сопрано». Он очутился в мире God of War 2018 года.

Тони пообщался с Атреем, прогнал из дома Бальдра, разрубил тролля и посидел около Мимира. В конце ролика Тони, прямо как Кратос, развеял прах своей жены и матери Атрея. Персонаж вполне неплохо вписался во вселенную God of War.

Обычно ролики eli_handle_b․wav набирают много просмотров и лайков, поскольку аудитории нравятся работы автора канала. Ранее он выпускал подобные видео с Эйсом Вентурой в исполнении Джима Керри, который попал в мир Cyberpunk 2077.

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