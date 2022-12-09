Кинотеатры России покажут «Аватар: Путь воды» в декабре

14 декабря состоится премьера фильма «Аватар: Путь воды» — главного блокбастера 2022 года и одного из самых ожидаемых фильмов за последние 10 лет. Джеймс Кэмерон делает большие ставки на картину и надеется на невероятные кассовые сборы — об этом же думают и российские кинотеатры, до которых релиз официально не доберётся. «Известия» связались с рядом киносетей в разных городах России и выяснили, что знаковая премьера всё же доберётся до россиян.

Так, ряд кинотеатров в Одинцове, Обнинске, Пушкине, Ростове и других городах недалеко от Москвы начнёт показывать «Аватара 2», как только они смогут достать копию ленты в хорошем качестве. При этом киносети сами не знают, когда они смогут получить такую копию — например, «Чёрная пантера 2» добралась до России в один день с мировой премьерой. Крупные киносети рассчитывают на то, что фильм до них доберётся хотя бы в 20-х числах декабря, чтобы успеть на новогодние праздники.

Другие кинотеатры готовы показывать фильм даже в «экранке» — запись картины на хорошую камеру прямо с экрана кинотеатра, растянутую и отретушированную до более-менее пристойного качества. Такая копия, скорее всего, появится уже в первые сутки проката в странах СНГ.

При этом стоит учитывать, что «Аватар: Путь воды» первое время будут прокатывать лишь в небольших киносетях, потому что федеральные кинотеатры договорились не показывать в России фильм до 12 января 2023 года. Впрочем, и от этой затеи они ещё могут отказаться.