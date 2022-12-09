Леди Гага повторила безбашенный танец Дженны Ортеги в «Уэнсдей»

Сериал «Уэнсдей» не просто стал мировым хитом — его обсуждают даже голливудские звёзды. Недавно Леди Гага не смогла пройти мимо и записала свою версию нашумевшего танца из четвёртого эпизода. В нём героиня Дженны Ортеги станцевала в довольно странном стиле — и тут же завоевала весь интернет.

Наверняка к знаменитой певице и актрисе скоро подтянутся и другие представители шоу-бизнеса. Ведь тренд уже задан — осталось лишь показать свой вариант знаменитого танца.

«Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона и создателей «Тайн Смолвиля» по вселенной «Семейки Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Первый сезон доступен на Netflix с оригинальной озвучкой и русскими субтитрами.