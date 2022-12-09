В Fortnite добавят крутой костюм героя из Dead Space

По данным источников инсайдера Тома Хендерсона, в Fortnite пройдёт коллаборация с Dead Space. Сообщается, что Айзек Кларк появится в королевской битве 23 января 2023 года — как раз за четыре дня до релиза ремейка Dead Space.

Никаких других подробностей о том, как именно будет происходить коллаборация, нет. Вероятно, в Fortnite добавят скин Айзека и различные косметические предметы. Официально о проведении коллаборации пока что не сообщали.

В начале декабря в Fortnite стартовала четвёртая глава. С её выходом в игре обновилась карта, а также состоялись интересные коллаборации c различными вселенными. Так, в проекте появился Думслеер, а позже добавят Геральта из «Ведьмака».

Fortnite доступна бесплатно.