В Fortnite добавят крутой костюм героя из Dead Space
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По данным источников инсайдера Тома Хендерсона, в Fortnite пройдёт коллаборация с Dead Space. Сообщается, что Айзек Кларк появится в королевской битве 23 января 2023 года — как раз за четыре дня до релиза ремейка Dead Space.
Никаких других подробностей о том, как именно будет происходить коллаборация, нет. Вероятно, в Fortnite добавят скин Айзека и различные косметические предметы. Официально о проведении коллаборации пока что не сообщали.
В начале декабря в Fortnite стартовала четвёртая глава. С её выходом в игре обновилась карта, а также состоялись интересные коллаборации c различными вселенными. Так, в проекте появился Думслеер, а позже добавят Геральта из «Ведьмака».
Fortnite доступна бесплатно.
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