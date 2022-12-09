Фанаты Genshin Impact негодуют из-за награды в честь победы на The Game Awards 2022

Genshin Impact победила на церемонии The Game Awards 2022 в категории «Игра года по версии геймеров». Разработчики проекта из студии HoYoverse поблагодарили пользователей за поддержку и объявили о раздаче 800 камней Истока (примогемов). Их можно получить, зайдя в игру с 10 по 13 декабря.

Новость по теме Фанаты Genshin Impact массово голосуют за игру на TGA, чтобы получить бесплатные примогемы

Судя по всему, фанаты ожидали куда более значимых подарков и принялись критиковать китайских разработчиков. Многие геймеры признались, что участвовали в «накрутке голосов» лишь в надежде на достойную награду, поэтому они крайне разочарованы. Кто-то даже жалеет, что награду не выиграла Sonic Frontiers, занявшая вторую строчку.

Этого не хватит даже не 10 круток, ахахахах.

И ради этого мы накручивали голосование?!

Я голосовал ради этого? Теперь мне жаль Sonic Frontiers.

800? Мы ждали как минимум 1600 камней Истока!

Всего 800 камней Истока? Этого не хватит даже на 10 круток. Лучше бы победил Sonic Frontiers.

На момент публикации заметки разработчики не комментировали жалобы фанатов.