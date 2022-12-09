Дмитрий DM Дорохин перешёл из Virtus.pro в OG
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Российский оффлейнер Дмитрий DM Дорохин присоединился к составу европейского клуба OG по Dota 2 перед новым сезоном-2022/2023.
Последние два сезона 22-летний киберспортсмен провёл в составе Virtus.pro, на The International 10 заняв 5–6-е место. Сам DM поблагодарил российский клуб, пожелав ему успехов:
Спасибо клубу за это долгое и прекрасное время. Будучи в Virtus.pro, я познакомился со многими интересными людьми, поиграл с лучшими игроками мира и значительно вырос как игрок и личность. Спасибо, Virtus.pro — уверен, мы скоро встретимся на турнирах!
В ростере OG Дорохин заменит Аммара ATF Ассафа, который перешёл на роль керри в Nigma Galaxy.
Новость по темеATF стал игроком Nigma Galaxy по Dota 2. Он заменит Miracle-
Состав OG по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- Артём Yuragi Голубев;
- Божидар bzm Богданов;
- Дмитрий DM Дорохин;
- Томми Taiga Ле;
- Михаил Misha Агатов.
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