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Дмитрий DM Дорохин перешёл из Virtus.pro в OG

Дмитрий DM Дорохин перешёл из Virtus.pro в OG
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Российский оффлейнер Дмитрий DM Дорохин присоединился к составу европейского клуба OG по Dota 2 перед новым сезоном-2022/2023.

Последние два сезона 22-летний киберспортсмен провёл в составе Virtus.pro, на The International 10 заняв 5–6-е место. Сам DM поблагодарил российский клуб, пожелав ему успехов:

Спасибо клубу за это долгое и прекрасное время. Будучи в Virtus.pro, я познакомился со многими интересными людьми, поиграл с лучшими игроками мира и значительно вырос как игрок и личность. Спасибо, Virtus.pro — уверен, мы скоро встретимся на турнирах!

В ростере OG Дорохин заменит Аммара ATF Ассафа, который перешёл на роль керри в Nigma Galaxy.

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Состав OG по Dota 2 на сезон-2022/2023:

  • Артём Yuragi Голубев;
  • Божидар bzm Богданов;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Томми Taiga Ле;
  • Михаил Misha Агатов.
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