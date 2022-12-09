Антонио Бандерас: «Шрек» ещё вернётся

Недавно известный актёр Антонио Бандерас, озвучивший Кота в сапогах в мультфильме «Шрек», рассказал, что франшиза, скорее всего, ещё вернётся. Когда именно, неизвестно.

Как отметил Бандерас, он озвучивает Кота на протяжении 20 лет. Судя по всему, актёр готов делать это ещё долго.

Я был с этим котом почти 20 лет. В первый раз, когда озвучил Кота, я работал на Бродвее. Я озвучил Кота в пяти проектах. Вероятно, будет ещё один мультфильм, а «Шрек» ещё точно вернётся.

Антонио Бандерас

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

«Шрек» — популярная серия мультфильмов, рассказывающая о жизни огра Шрека и его друзей. Последняя часть, «Шрек навсегда», вышла в 2010 году. С тех пор неоднократно говорили о пятой части. Вероятно, она и станет новой в серии.