В России можно бесплатно получить два месяца подписки на Apple TV+

Apple устроила ещё один парад щедрости. Компания дарит всем пользователям два месяца подписки на стриминговый сервис Apple TV+ в честь выхода фильма «Освобождение» с Уиллом Смитом. Примечательно, что акция действует и для жителей из России.

Подписка открывает доступ к полному каталогу фильмов, сериалов и других проектов в течение двух месяцев. После этого за продление подписки нужно будет платить $ 7 или 200 рублей в месяц.

Чтобы оформить бесплатную подписку, нужно зайти на сайт, авторизоваться в вашем аккаунте и получить подарок. После чего доступ к библиотеке фильмов и сериалов откроется.

«Освобождение» — драматический фильм, рассказывающий о рабе по кличке «выпоротый Питер», который во времена Гражданской войны в США бежал на Север.

Трейлер фильма «Освобождение»