В России можно бесплатно получить два месяца подписки на Apple TV+
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Apple устроила ещё один парад щедрости. Компания дарит всем пользователям два месяца подписки на стриминговый сервис Apple TV+ в честь выхода фильма «Освобождение» с Уиллом Смитом. Примечательно, что акция действует и для жителей из России.
Подписка открывает доступ к полному каталогу фильмов, сериалов и других проектов в течение двух месяцев. После этого за продление подписки нужно будет платить $ 7 или 200 рублей в месяц.
Чтобы оформить бесплатную подписку, нужно зайти на сайт, авторизоваться в вашем аккаунте и получить подарок. После чего доступ к библиотеке фильмов и сериалов откроется.
«Освобождение» — драматический фильм, рассказывающий о рабе по кличке «выпоротый Питер», который во времена Гражданской войны в США бежал на Север.
Трейлер фильма «Освобождение»
Комментарии
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