Актёр Cyberpunk 2077 намекнул на появление русской озвучки в дополнении Phantom Liberty
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В 2023 году для Cyberpunk 2077 выйдет крупное дополнение Phantom Liberty. И если сама игра полностью озвучена на русском языке, то, как сложатся дела с DLC, неизвестно. CD Projekt RED временно приостановила свою деятельность в России, но, похоже, это не помешает сделать дубляж.
Недавно актёр дубляжа Егор Васильев, озвучивший Ви, побывал на прямой трансляции у стримера Владимира Братишкина. По словам Васильева, про озвучку на русском языке официально не заявляли, но и не отменяли её факт. Косвенный намёк на наличие дубляжа от актёра всё же был.
Мы не можем вставить видеофрагмент со словами Егора Васильева, поскольку в нём присутствует нецензурная речь. Найти ролик можно на YouTube.
Ждите официальных заявлений. Ничего пока не отменяли, но ничего пока и не возвращали. Мне бы ваше оптимистичное настроение. Скажем так, увидимся в Найт-Сити.
Phantom Liberty выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series, оставив в стороне прошлые консоли.
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