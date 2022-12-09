Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Камерон Монахэн хотел бы исследовать вселенную Star Wars Jedi: Survivor c известным героем «Звёздных войн»

Камерон Монахэн — о Star Wars Jedi Survivor: отчаянные времена требуют отчаянных мер
Комментарии

На The Game Awards 2022 состоялась полноценная презентация Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. Зрители увидели повзрослевшего джедая Кэла Кестиса — он стал куда более уверенным в себе воином, отрастил щетину и даже стал походить на Хана Соло.

В интервью IGN актёр Камерон Монахэн, исполняющий роль героя, рассказал о своих впечатлениях от персонажа в сиквеле.

Не только внешность, но и мировоззрение Кэла начинает меняться. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и ему становится очень трудно понять, за что он вообще борется, что он защищает и куда ему следует идти.

У вас есть Империя, которая быстро расширяется даже до самых маленьких и самых дальних уголков этой галактики. И я думаю, что, когда он путешествует с планеты на планету и видит всё более отчаянную ситуацию, ему становится очень одиноко. Это определённо тяготит его.

При этом Монахэн отверг все сравнения с Ханом Соло. По его словам, это герой Харрисона Форда, до которого ему ещё очень далеко. Также актёр рассказал, с кем хотел бы увидеть своего героя в продолжении — с джедаем по имени Йаддль.

Йаддль

Йаддль

Фото: Disney

Йаддль и Кэл исследуют вселенную — вместе и навсегда.

Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 17 марта 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Новость по теме
В Star Wars Jedi: Survivor не будет русского языка
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022